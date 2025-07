I finestrini orientabili delle auto nei cruciverba: la soluzione è Deflettori

DEFLETTORI

Curiosità e Significato di Deflettori

Approfondisci la parola di 10 lettere Deflettori: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Deflettori? I deflettori sono accessori installati sui finestrini delle auto, spesso orientabili, che permettono di regolare il flusso di aria e ridurre il rumore durante la guida. Sono utili per migliorare il comfort e la ventilazione, evitando correnti d'aria fastidiose. In sostanza, facilitano una migliore esperienza di viaggio, soprattutto in condizioni di clima variabile.

Come si scrive la soluzione Deflettori

Hai davanti la definizione "I finestrini orientabili delle auto" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

E Empoli

F Firenze

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

