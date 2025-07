Grappolo d uva senza acini nei cruciverba: la soluzione è Raspo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Grappolo d uva senza acini' è 'Raspo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RASPO

Curiosità e Significato di Raspo

Approfondisci la parola di 5 lettere Raspo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Raspo? Raspò è un termine che si riferisce a un grappolo d'uva privo di acini, spesso utilizzato in enologia e in cucina. È una varietà di uva raccolta appositamente per ottenere mosto o vino senza i semi, facilitando la lavorazione. Questa parola rappresenta un esempio di come si possa parlare di viticultura in modo semplice e diretto, rendendo più comprensibile il mondo del vino e della produzione agricola.

Come si scrive la soluzione Raspo

La definizione "Grappolo d uva senza acini" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

A Ancona

S Savona

P Padova

O Otranto

