La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ci si arrotola la lenza' è 'Mulinello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MULINELLO

Curiosità e Significato di Mulinello

Vuoi sapere di più su Mulinello? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Mulinello.

Perché la soluzione è Mulinello? Mulinetto è un piccolo attrezzo usato nella pesca per arrotolare e gestire la lenza, facilitando lanci e recuperi. La sua forma compatta e il movimento rotatorio rendono più semplice mantenere in tensione la linea e riporre l'attrezzatura senza grovigli. In sostanza, è il compagno indispensabile di ogni pescatore che desidera una gestione efficace della lenza durante l’attività.

Come si scrive la soluzione Mulinello

Se "Ci si arrotola la lenza" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

U Udine

L Livorno

I Imola

N Napoli

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

