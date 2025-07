Chi lo frequenta, vola nei cruciverba: la soluzione è Aeroclub

Home / Soluzioni Cruciverba / Chi lo frequenta, vola

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Chi lo frequenta, vola' è 'Aeroclub'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AEROCLUB

Curiosità e Significato di Aeroclub

Hai risolto il cruciverba con Aeroclub? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Aeroclub.

Perché la soluzione è Aeroclub? L'Aeroclub è un'associazione dedicata agli appassionati di aviazione, dove si apprendono le basi del volo e si vola in modo sicuro. Chi lo frequenta, come suggerisce il gioco di parole, vola letteralmente e simbolicamente, vivendo l'emozione di essere in quota. È il luogo ideale per chi sogna di toccare il cielo con un aereo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Frequenta lo stesso clubLo emette la mosca quando volaChi lo pratica frequenta la piscinaFrequenta il classico o lo scientificoChi lo prende vola

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Aeroclub

Hai trovato la definizione "Chi lo frequenta, vola" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

E Empoli

R Roma

O Otranto

C Como

L Livorno

U Udine

B Bologna

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E L I S L O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SOLEIL" SOLEIL

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.