Weaver, Hollywood nei cruciverba: la soluzione è Sigourney

SIGOURNEY

Curiosità e Significato di Sigourney

Perché la soluzione è Sigourney? Sigourney è un nome proprio femminile di origine anglosassone, reso celebre dall'attrice Sigourney Weaver, protagonista di film iconici come Alien. Il suo significato, legato a della vittoria o vittoriosa, rende il nome simbolo di forza e determinazione. È perfetto per chi desidera un nome forte e distintivo, capace di distinguersi con eleganza e personalità.

Come si scrive la soluzione Sigourney

S Savona

I Imola

G Genova

O Otranto

U Udine

R Roma

N Napoli

E Empoli

Y Yacht

