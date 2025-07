Vi segna le assenze la maestra nei cruciverba: la soluzione è Registro

REGISTRO

Curiosità e Significato di Registro

La parola Registro è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Registro.

Perché la soluzione è Registro? Il registro è un quaderno o documento usato dagli insegnanti per annotare le presenze e le assenze degli studenti durante le lezioni. È uno strumento fondamentale per tenere traccia delle attività scolastiche e assicurarsi che tutti siano presenti e in regola. Quindi, quando si dice Vi segna le assenze la maestra, si fa riferimento proprio al registro, che registra ogni assenza degli studenti.

Come si scrive la soluzione Registro

Stai cercando la risposta alla definizione "Vi segna le assenze la maestra"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

E Empoli

G Genova

I Imola

S Savona

T Torino

R Roma

O Otranto

