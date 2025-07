Raccoglie scommesse a San Siro nei cruciverba: la soluzione è Bookmaker

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Raccoglie scommesse a San Siro' è 'Bookmaker'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BOOKMAKER

Curiosità e Significato di Bookmaker

Vuoi sapere di più su Bookmaker? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Bookmaker.

Perché la soluzione è Bookmaker? Bookmaker è chi dice e gestisce le scommesse sportive, come quelle raccolte allo stadio di San Siro. È il professionista che accetta le puntate, stabilisce le quote e organizza il gioco. In pratica, è colui che mette a disposizione il servizio di scommesse, offrendo agli appassionati un modo per divertirsi e tentare la fortuna con le proprie previsioni sportive.

Come si scrive la soluzione Bookmaker

Se ti sei imbattuto nella definizione "Raccoglie scommesse a San Siro", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

O Otranto

O Otranto

K Kappa

M Milano

A Ancona

K Kappa

E Empoli

R Roma

