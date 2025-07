Psicofarmaco dall azione tranquillizzante nei cruciverba: la soluzione è Calmante

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Psicofarmaco dall azione tranquillizzante' è 'Calmante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CALMANTE

Curiosità e Significato di Calmante

La soluzione Calmante di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Calmante per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Calmante? Calmante indica un farmaco o sostanza che ha effetto tranquillizzante, aiutando a ridurre l’ansia, l’agitazione o lo stress. È spesso usato in ambito psicofarmaceutico per favorire il relax e migliorare il sonno. Questi medicinali sono fondamentali per chi ha bisogno di un aiuto temporaneo per ritrovare calma e serenità nelle situazioni più difficili.

Come si scrive la soluzione Calmante

Stai cercando la risposta alla definizione "Psicofarmaco dall azione tranquillizzante"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

L Livorno

M Milano

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

