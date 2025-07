Le ore che non sono diurne nei cruciverba: la soluzione è Notturne

NOTTURNE

Curiosità e Significato di Notturne

Perché la soluzione è Notturne? Le ore che non sono diurne, ovvero quelle in cui il sole non è visibile, sono chiamate notturne. Si tratta del periodo della giornata che va dal tramonto all'alba, caratterizzato dall'oscurità e dal riposo. Questi momenti rappresentano il tempo dedicato al sonno e al riposo, fondamentali per il benessere. Quindi, le ore notturne sono un elemento essenziale del ciclo quotidiano della vita.

Come si scrive la soluzione Notturne

N Napoli

O Otranto

T Torino

T Torino

U Udine

R Roma

N Napoli

E Empoli

