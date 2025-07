La celiaca è nell addome nei cruciverba: la soluzione è Arteria

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La celiaca è nell addome' è 'Arteria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARTERIA

Curiosità e Significato di Arteria

Hai risolto il cruciverba con Arteria? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Arteria.

Perché la soluzione è Arteria? L'arteria è un vaso sanguigno che trasporta il sangue ricco di ossigeno dal cuore agli organi e ai tessuti del corpo. È fondamentale per mantenere vivo e funzionante ogni parte del nostro organismo, compreso l'addome, dove irrigano organi come lo stomaco e l'intestino. In sostanza, senza le arterie, il nostro corpo non potrebbe vivere e svolgere le sue funzioni quotidiane.

Come si scrive la soluzione Arteria

Hai trovato la definizione "La celiaca è nell addome" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

R Roma

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

A Ancona

