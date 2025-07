L ultima buca per il golfista nei cruciverba: la soluzione è Diciotto

DICIOTTO

Curiosità e Significato di Diciotto

Perché la soluzione è Diciotto? Diciotto è il termine che indica l'ultima buca di un campo da golf, tradizionalmente il numero totale di fori in un percorso standard. È il momento conclusivo di ogni partita, simbolo di vittoria o sconfitta, e rappresenta la sfida finale per il golfista. Concludendo, diciotto è sinonimo di traguardo e di emozioni che si vivono nel gioco del golf.

Come si scrive la soluzione Diciotto

D Domodossola

I Imola

C Como

I Imola

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G A P P U O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GUAPPO" GUAPPO

