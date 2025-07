Goffo come in una canzone di Tiziano Ferro nei cruciverba: la soluzione è Imbranato

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Goffo come in una canzone di Tiziano Ferro' è 'Imbranato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMBRANATO

Curiosità e Significato di Imbranato

Hai risolto il cruciverba con Imbranato? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Imbranato.

Perché la soluzione è Imbranato? Imbranato è un termine colloquiale usato in Italia per descrivere qualcuno molto ubriaco o sotto l’effetto dell’alcol, spesso con un tono scherzoso o ironico. Deriva dall’immagine di una persona che si muove goffamente, come se fosse imbragata o impacciata. Quindi, quando si dice che qualcuno è imbranato, si intende che è in uno stato di euforia alcolica, un modo colorito per parlare di ebbrezza.

Come si scrive la soluzione Imbranato

Se "Goffo come in una canzone di Tiziano Ferro" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

M Milano

B Bologna

R Roma

A Ancona

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

