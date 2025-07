Camioncini nei cruciverba: la soluzione è Forgoni

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Camioncini' è 'Forgoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FORGONI

Curiosità e Significato di Forgoni

La parola Forgoni è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Forgoni.

Perché la soluzione è Forgoni? Camioncini è il plurale di camioncino, diminutivo di camion, spesso usato per indicare piccoli veicoli o modellini di camion. Nel gergo, può riferirsi anche a strumenti o parti di piccole dimensioni, come i forgoni, che sono elementi metallici utilizzati nella lavorazione dei metalli. La parola richiama quindi oggetti di forma compatta e funzionale, fondamentali in vari settori industriali.

Come si scrive la soluzione Forgoni

F Firenze

O Otranto

R Roma

G Genova

O Otranto

N Napoli

I Imola

