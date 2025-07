C è anche circonflesso nei cruciverba: la soluzione è Accento

ACCENTO

Curiosità e Significato di Accento

Perché la soluzione è Accento? L'accento è un segno grafico che si appone su alcune lettere per indicare la pronuncia corretta o distinguere parole simili. In italiano, può essere acuto (é) o grave (è), mentre in altre lingue si usano anche circonflesso (ê). Questo piccolo segno aiuta a rendere più chiara la comunicazione scritta, evidenziando l'importanza dei dettagli nel linguaggio scritto.

Come si scrive la soluzione Accento

Se "C è anche circonflesso" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

C Como

C Como

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

