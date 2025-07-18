Le stoviglie per la frutta

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Le stoviglie per la frutta' è 'Piattini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIATTINI

Perchè la soluzione è Piattini? I piattini sono perfetti per servire frutta fresca o dolci durante un pranzo. La loro forma compatta aiuta a mantenere tutto in ordine, rendendo più semplice gustare ogni boccone senza disordine. Sono un elemento pratico e elegante in ogni tavola. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Le stoviglie per la frutta nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Piattini

La soluzione associata alla definizione "Le stoviglie per la frutta" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Piattini'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Le stoviglie per la frutta

Le stoviglie per la frutta Risposta: PIATTINI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: P_______

P_______ Inizia con: P

P Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

P Padova I Imola A Ancona T Torino T Torino I Imola N Napoli I Imola

La soluzione 'Piattini' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le stoviglie per la frutta". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.