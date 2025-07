La Maionchit conduttricet nei cruciverba: la soluzione è Marat

MARAT

Curiosità e Significato di Marat

La parola Marat è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Marat.

Perché la soluzione è Marat? MARAT deriva dal termine francese marat e si riferisce a una lunga corsa di resistenza, come la maratona classica di 42,195 km. È simbolo di fatica, determinazione e impegno, spesso usata anche in senso figurato per indicare un impegno prolungato o una sfida estenuante. Un vero test di volontà che richiede dedizione e preparazione.

Come si scrive la soluzione Marat

Non riesci a risolvere la definizione "La Maionchit conduttricet"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

A Ancona

R Roma

A Ancona

T Torino

