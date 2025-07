Sterilizzate nei cruciverba: la soluzione è Asettiche

ASETTICHE

Curiosità e Significato di Asettiche

Perché la soluzione è Asettiche? Sterilizzate si riferisce a oggetti o ambienti che sono stati sottoposti a processi di sterilizzazione, eliminando ogni forma di vita microbica. La parola asettiche descrive situazioni o ambienti completamente puliti e privi di germi, fondamentali in ambito medico e alimentare per garantire sicurezza e igiene. Mantenere condizioni asettiche è essenziale per prevenire infezioni e contaminazioni.

Come si scrive la soluzione Asettiche

Se ti sei imbattuto nella definizione "Sterilizzate", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

S Savona

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

C Como

H Hotel

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D V I L U O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DILUVIO" DILUVIO

