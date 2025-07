Funzionante, abilitato nei cruciverba: la soluzione è Operativo

OPERATIVO

Curiosità e Significato di Operativo

Perché la soluzione è Operativo? Operativo indica qualcosa che è funzionante, attivo e pronto all’uso. Si riferisce a dispositivi, sistemi o persone che sono abilitati e in grado di svolgere il loro compito senza problemi. Quando un apparecchio è operativo, significa che è abilitato e funzionante al 100%. È un termine molto usato in ambito tecnico, lavorativo e quotidiano per descrivere situazioni pronte all’azione.

Come si scrive la soluzione Operativo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Funzionante, abilitato", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

P Padova

E Empoli

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

V Venezia

O Otranto

