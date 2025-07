Una sala all interno della multisala nei cruciverba: la soluzione è Cinema

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una sala all interno della multisala' è 'Cinema'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CINEMA

Curiosità e Significato di Cinema

La soluzione Cinema di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cinema per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cinema? Una sala all’interno di una multisala è uno spazio dedicato alla proiezione di film, dove il pubblico può godersi un’esperienza cinematografica immersiva. La parola “cinema” indica sia l’arte di raccontare storie visive, sia il luogo fisico in cui si guardano i film in compagnia. È un punto di incontro tra arte, intrattenimento e tecnologia, fondamentale per gli appassionati di cinema di ogni età.

Come si scrive la soluzione Cinema

Non riesci a risolvere la definizione "Una sala all interno della multisala"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

I Imola

N Napoli

E Empoli

M Milano

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O I T A E A I T R T Mostra soluzione



