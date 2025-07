Una casseruola alla francese nei cruciverba: la soluzione è Cocotte

COCOTTE

Curiosità e Significato di Cocotte

Perché la soluzione è Cocotte? Una casseruola alla francese, o cocotte, è una pentola di ghisa smaltata, tipica della cucina d'Oltralpe. Ideale per brasare, stufare e cuocere lentamente, permette di esaltare i sapori dei piatti. Il termine richiama l'eleganza e la tradizione culinaria francese, rendendo questa pentola un simbolo di qualità e versatilità in cucina. È un elemento indispensabile per chi ama cucinare con stile e passione.

Come si scrive la soluzione Cocotte

C Como

O Otranto

C Como

O Otranto

T Torino

T Torino

E Empoli

