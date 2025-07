Stentoreo nei cruciverba: la soluzione è Tonante

TONANTE

Curiosità e Significato di Tonante

Perché la soluzione è Tonante? Stentoreo descrive un modo di parlare o di cantare molto forte, potente e imponente, spesso con voce ampia e vibrante. È usato per indicare espressioni vocali che catturano l’attenzione e danno un effetto spettacolare. La parola si collega a qualcosa che si fa sentire in modo netto e deciso, proprio come un suono tonante che riecheggia forte e chiaro nell’ambiente.

Come si scrive la soluzione Tonante

Se "Stentoreo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

O Otranto

N Napoli

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S O C I C E N S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CONCESSI" CONCESSI

