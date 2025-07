Spossate nei cruciverba: la soluzione è Stremate

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Spossate' è 'Stremate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STREMATE

Curiosità e Significato di Stremate

Hai risolto il cruciverba con Stremate? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Stremate.

Perché la soluzione è Stremate? Spossate indica uno stato di grande stanchezza o affaticamento, spesso causato da uno sforzo fisico o mentale intenso. È come sentirsi esauste, svuotate di energia e prive di forze. La parola descrive quel momento in cui il corpo e la mente hanno bisogno di riposo. In sintesi, essere stremate significa essere completamente esaurite, pronte a fermarsi per recuperare le energie perse.

Come si scrive la soluzione Stremate

Hai davanti la definizione "Spossate" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

T Torino

R Roma

E Empoli

M Milano

A Ancona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S A C O M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MOSCA" MOSCA

