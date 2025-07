Sono detti anche gilet nei cruciverba: la soluzione è Panciotti

PANCIOTTI

Curiosità e Significato di Panciotti

La parola Panciotti è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Panciotti.

Perché la soluzione è Panciotti? I panciotti sono capi di abbigliamento senza maniche, simili a gilet, spesso indossati sopra camicie o maglioni. Il termine deriva dal latino pannus, che significa tessuto, e richiama la loro funzione di coprire il torso. Sono molto versatili e ideali per creare look eleganti o casual. Insomma, un classico intramontabile per ogni guardaroba.

Come si scrive la soluzione Panciotti

La definizione "Sono detti anche gilet" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

A Ancona

N Napoli

C Como

I Imola

O Otranto

T Torino

T Torino

I Imola

