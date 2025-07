Si regola per far centro nei cruciverba: la soluzione è Tiro

Home / Soluzioni Cruciverba / Si regola per far centro

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si regola per far centro' è 'Tiro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TIRO

Curiosità e Significato di Tiro

Vuoi sapere di più su Tiro? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Tiro.

Perché la soluzione è Tiro? Si regola per far centro fa riferimento a un gesto o un'azione mirata, che mira a colpire nel segno. La parola tiro indica infatti l'atto di scagliare un oggetto, come una palla, con precisione. È un termine spesso usato nello sport, ma anche in senso figurato, per descrivere azioni fatte con attenzione e mira precisa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si dirigono al centroSi regola al polsoSi regola nella radioSi regola con il telecomandoSi regola sparando

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tiro

Non riesci a risolvere la definizione "Si regola per far centro"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

I Imola

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I N C A I M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MANICI" MANICI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.