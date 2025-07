Sbilenco nei cruciverba: la soluzione è Storto

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sbilenco' è 'Storto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STORTO

Curiosità e Significato di Storto

La soluzione Storto di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Storto per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Storto? Sbilenco indica qualcosa di storto o deformato, spesso riferito a oggetti o parti del corpo che non sono perfettamente allineate o simmetriche. È un termine che trasmette l'idea di una leggera irregolarità o disarmonia, creando spesso un effetto visivo curioso o divertente. In modo semplice, descrive qualcosa che, per vari motivi, si discosta dalla perfezione, rendendo evidente una piccola imperfezione.

Come si scrive la soluzione Storto

Stai cercando la risposta alla definizione "Sbilenco"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

O Otranto

R Roma

T Torino

O Otranto

