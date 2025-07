Quelli primavera sono una specialità cinese nei cruciverba: la soluzione è Involtini

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Quelli primavera sono una specialità cinese' è 'Involtini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INVOLTINI

Curiosità e Significato di Involtini

Non fermarti alla soluzione! Conosci Involtini più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Involtini.

Perché la soluzione è Involtini? Gli involtini sono deliziose preparazioni di origine cinese, spesso ripiene di carne, verdure o pesce, avvolte in sottili sfoglie di pasta o foglie di riso. Perfetti come antipasto o finger food, sono famosi per la loro versatilità e sapore irresistibile. La loro tradizione si è diffusa in tutto il mondo, conquistando anche i gusti italiani con varianti creative e gustose.

Come si scrive la soluzione Involtini

Hai davanti la definizione "Quelli primavera sono una specialità cinese" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

N Napoli

V Venezia

O Otranto

L Livorno

T Torino

I Imola

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N E A R O L A D U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LAUREANDO" LAUREANDO

