La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Parente collaterale' è 'Cugino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CUGINO

Curiosità e Significato di Cugino

La soluzione Cugino di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cugino per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cugino? Parente collaterale indica un familiare che deriva da uno stesso antenato, come cugini, zii o nonni. In questo caso, cugino è il termine più comune per descrivere questa relazione di parentela laterale, diversa da quella diretta tra genitori e figli. Conoscere queste differenze aiuta a capire meglio le proprie radici e legami familiari.

Come si scrive la soluzione Cugino

Non riesci a risolvere la definizione "Parente collaterale"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

U Udine

G Genova

I Imola

N Napoli

O Otranto

