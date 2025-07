Panino imbottito con Wurstel nei cruciverba: la soluzione è Hot Dog

Home / Soluzioni Cruciverba / Panino imbottito con Wurstel

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Panino imbottito con Wurstel' è 'Hot Dog'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

HOT DOG

Curiosità e Significato di Hot Dog

La parola Hot Dog è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Hot Dog.

Perché la soluzione è Hot Dog? Un panino imbottito con wurstel è un classico street food, semplice e irresistibile: si tratta di un hot dog. Questo piatto nasce come snack veloce e gustoso, spesso arricchito con salse e condimenti vari. Perfetto per pranzi al volo o momenti di pausa, l'hot dog rappresenta uno dei simboli della cucina di strada americana, apprezzato in tutto il mondo.

Come si scrive la soluzione Hot Dog

La definizione "Panino imbottito con Wurstel" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

H Hotel

O Otranto

T Torino

D Domodossola

O Otranto

G Genova

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E E R T L S W Mostra soluzione



