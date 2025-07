Mezzo cingolato che serve a preparare il campo di sci nei cruciverba: la soluzione è Battipista

Home / Soluzioni Cruciverba / Mezzo cingolato che serve a preparare il campo di sci

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Mezzo cingolato che serve a preparare il campo di sci' è 'Battipista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BATTIPISTA

Curiosità e Significato di Battipista

Non fermarti alla soluzione! Conosci Battipista più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Battipista.

Perché la soluzione è Battipista? Il battipista è un veicolo cingolato appositamente progettato per preparare e livellare i campi di sci, compatto e potente, capace di modellare la neve e garantire piste perfette per gli sciatori. Essenziale nelle stazioni sciistiche, assicura un terreno uniforme e sicuro, migliorando l’esperienza sulla neve. In sostanza, è il fantino della stagione invernale, pronto a creare le condizioni ideali per il divertimento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il mezzo cingolato che serve per preparare il campo di sciProcesso di separazione delle sostanze per mezzo di un campo elettricoServe per preparare il soffrittoIn mezzo al campo di tennisMilitari a bordo di un mezzo cingolato

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Battipista

Hai davanti la definizione "Mezzo cingolato che serve a preparare il campo di sci" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

P Padova

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C A Z I S O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCOZIA" SCOZIA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.