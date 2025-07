Lo consulta il pilota nei cruciverba: la soluzione è Contagiri

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo consulta il pilota' è 'Contagiri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONTAGIRI

Curiosità e Significato di Contagiri

Non fermarti alla soluzione! Conosci Contagiri più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Contagiri.

Perché la soluzione è Contagiri? Il contagiri è uno strumento che indica il numero di giri al minuto del motore di un veicolo. Permette al pilota di monitorare e regolare la velocità del motore per garantire prestazioni ottimali e sicurezza. È fondamentale durante la guida, soprattutto in situazioni di massimo rendimento o di controllo del motore, rendendo il suo uso molto importante per chi si occupa di volo o automobilismo.

Lo consulta chi deve prendere il trenoLo consulta chi viaggia in trenoLo consulta chi vuol prendere il treno o l aereoLo si consulta prima di andare in gitaLo consulta l agente di Borsa

Come si scrive la soluzione Contagiri

Non riesci a risolvere la definizione "Lo consulta il pilota"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

A Ancona

G Genova

I Imola

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M L C T A N A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CALMANTE" CALMANTE

