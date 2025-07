Le ronzano intorno molti pretendenti nei cruciverba: la soluzione è Ereditiera

EREDITIERA

Curiosità e Significato di Ereditiera

Perché la soluzione è Ereditiera? Eredità indica tutto ciò che si riceve da una persona cara, spesso al momento del suo decesso, come beni materiali o valori morali. È un concetto che riguarda il patrimonio lasciato in eredità ai figli o ai parenti, ma anche le caratteristiche, tradizioni e insegnamenti tramandati nel tempo. In breve, rappresenta ciò che si riceve in dono dal passato per costruire il proprio futuro.

Come si scrive la soluzione Ereditiera

E Empoli

R Roma

E Empoli

D Domodossola

I Imola

T Torino

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I N G U I A O L Mostra soluzione



