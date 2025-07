La manifestano i sintomi nei cruciverba: la soluzione è Malattia

MALATTIA

Curiosità e Significato di Malattia

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Malattia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Malattia? La parola malattia indica uno stato di alterazione o squilibrio nel corpo o nella mente, che causa sintomi visibili o percepibili. Quando si manifesta una condizione di questo tipo, si evidenziano segnali come dolore, febbre o stanchezza. In sostanza, la malattia è il modo in cui il nostro organismo ci comunica che qualcosa non funziona correttamente, invitandoci a intervenire.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Complesso di sintomi provocati da cause diverseSi manifestano con lampi e tuoniSintomi invernaliManifestano per protestaAllucinazioni e deliri ne sono sintomi

Come si scrive la soluzione Malattia

Hai trovato la definizione "La manifestano i sintomi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

A Ancona

L Livorno

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T D E R I U I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ERUDITI" ERUDITI

