L aggressività di un bacillo infettivo nei cruciverba: la soluzione è Virulenza

Home / Soluzioni Cruciverba / L aggressività di un bacillo infettivo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L aggressività di un bacillo infettivo' è 'Virulenza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VIRULENZA

Curiosità e Significato di Virulenza

La parola Virulenza è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Virulenza.

Perché la soluzione è Virulenza? La virulenza indica quanto un batterio o un virus sia aggressivo e capace di causare malattie. Più è elevata, più l'agente infettivo può essere pericoloso e difficile da combattere. In pratica, la virulenza misura la capacità di un microrganismo di provocare danni all'organismo ospite, rendendo l'infezione più o meno grave. È un termine importante per capire la potenza di un patogeno e come contrastarlo efficacemente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La causa il bacillo di KochBatterio bacilloMicrorganismo infettivoSi deve al bacillo di KochLo è un bacillo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Virulenza

Se "L aggressività di un bacillo infettivo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

V Venezia

I Imola

R Roma

U Udine

L Livorno

E Empoli

N Napoli

Z Zara

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O T S D R E E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DESERTO" DESERTO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.