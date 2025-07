Incrinature nei cruciverba: la soluzione è Screzi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Incrinature' è 'Screzi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCREZI

Curiosità e Significato di Screzi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Screzi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Screzi? Incrinature sono piccole crepe o fessure che si formano sulla superficie di materiali come vetro, ceramica o metallo a causa di stress, usura o cambi di temperatura. Questi segni sottili indicano che un oggetto sta subendo tensioni che potrebbero portare a rotture più grandi. Conoscere le incrinature aiuta a prevenire danni maggiori e a mantenere in buono stato gli oggetti di uso quotidiano.

Come si scrive la soluzione Screzi

Hai davanti la definizione "Incrinature" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

C Como

R Roma

E Empoli

Z Zara

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R D O R E T C R I T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ART DIRECTOR" ART DIRECTOR

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.