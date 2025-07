Il re del cioccolato della tv nei cruciverba: la soluzione è Ernstknam

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il re del cioccolato della tv' è 'Ernstknam'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ERNSTKNAM

Curiosità e Significato di Ernstknam

La parola Ernstknam è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ernstknam.

Perché la soluzione è Ernstknam? Il re del cioccolato della tv si riferisce a Ernst Knam, famoso pasticcere tedesco noto per le sue creazioni di cioccolato. Apprezzato in Italia e in TV, è diventato un’icona del mondo dolciario, famoso per la sua maestria e personalità coinvolgente. La sua fama lo ha reso un vero e proprio punto di riferimento nel settore. In definitiva, Ernst Knam è sinonimo di eccellenza nel cioccolato.

Come si scrive la soluzione Ernstknam

La definizione "Il re del cioccolato della tv" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

R Roma

N Napoli

S Savona

T Torino

K Kappa

N Napoli

A Ancona

M Milano

