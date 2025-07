Il filosofo e apologeta cristiano di Cartagine del sec II d C nei cruciverba: la soluzione è Tertulliano

TERTULLIANO

Perché la soluzione è Tertulliano? Tertulliano è stato un importante filosofo e apologeta cristiano di Cartagine nel II secolo d.C., noto per aver difeso la fede cristiana con argomentazioni innovative e ferme. La sua opera ha contribuito a consolidare l’identità della Chiesa e a confrontarsi con le filosofie pagane dell’epoca, lasciando un’impronta duratura nella storia del pensiero cristiano. La sua figura rappresenta un punto di riferimento fondamentale per capire le origini del cristianesimo.

T Torino

E Empoli

R Roma

T Torino

U Udine

L Livorno

L Livorno

I Imola

A Ancona

N Napoli

O Otranto

