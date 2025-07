Il Capac primo imperatore inca nei cruciverba: la soluzione è Manco

Il Capac primo imperatore inca

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il Capac primo imperatore inca' è 'Manco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANCO

Curiosità e Significato di Manco

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Manco, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Manco? Manco Capac è considerato il leggendario fondatore e primo imperatore dell'antico Impero Inca, protagonista di miti e tradizioni sudamericane. La sua figura simboleggia l'inizio della civiltà inca e rappresenta un eroe mitologico che avrebbe dato vita alla grande cultura andina. Conoscere Manco Capac significa immergersi nelle radici profonde della storia e delle leggende dell'America del Sud.

Come si scrive la soluzione Manco

Non riesci a risolvere la definizione "Il Capac primo imperatore inca"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

A Ancona

N Napoli

C Como

O Otranto

