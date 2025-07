Graciliano scrittore di Caetés nei cruciverba: la soluzione è Ramos

RAMOS

Curiosità e Significato di Ramos

Perché la soluzione è Ramos? Ramos significa rami in portoghese, indicando i rami degli alberi. È un termine spesso usato in letteratura e arte per simboleggiare crescita, connessione o i molteplici percorsi della vita. La parola richiama anche la natura e il ciclo naturale, sottolineando l’importanza delle radici e delle diramazioni nel percorso di sviluppo personale e culturale.

Come si scrive la soluzione Ramos

R Roma

A Ancona

M Milano

O Otranto

S Savona

