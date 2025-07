Esser degni nei cruciverba: la soluzione è Meritare

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Esser degni' è 'Meritare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MERITARE

Curiosità e Significato di Meritare

Vuoi sapere di più su Meritare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Meritare.

Perché la soluzione è Meritare? Essere degni significa meritare qualcosa in base alle proprie azioni o qualità. È un modo per indicare che si ha il diritto di ricevere un determinato riconoscimento, premio o beneficio, grazie al proprio comportamento o impegno. In sostanza, si tratta di ottenere ciò che si merita, in modo giusto e naturale, attraverso le proprie caratteristiche e sforzi.

Come si scrive la soluzione Meritare

La definizione "Esser degni" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

E Empoli

R Roma

I Imola

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

