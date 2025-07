È forte in banca e nelle gioiellerie nei cruciverba: la soluzione è Cassa

CASSA

Curiosità e Significato di Cassa

Perché la soluzione è Cassa? La parola cassa si riferisce sia all'istituto di credito, come una banca popolare, sia al luogo dove si conservano valori, gioielli e denaro. È un termine che indica sicurezza e disponibilità economica, spesso associato a gestioni finanziarie o a spazi fisici protetti. In breve, cassa rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il denaro e i beni di valore.

Come si scrive la soluzione Cassa

C Como

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O I R P E V O L L Mostra soluzione



