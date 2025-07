Caratterizzano una maniera di nuotare nei cruciverba: la soluzione è Rane

RANE

Curiosità e Significato di Rane

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Rane, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Rane? Le rane sono anfibi noti per il loro stile di nuoto caratteristico: si muovono attraverso salti e pulsazioni delle zampe posteriori, creando un movimento fluido e rapido in acqua. Questa modalità di nuotare è così distintiva che il termine rane viene spesso usato per descrivere un modo di muoversi agile e saltellante, proprio come fanno questi animali sorprendenti.

Come si scrive la soluzione Rane

Hai davanti la definizione "Caratterizzano una maniera di nuotare" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

A Ancona

N Napoli

E Empoli

