Abbonata, graziata nei cruciverba: la soluzione è Condonata

CONDONATA

Curiosità e Significato di Condonata

La parola Condonata è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Condonata.

Perché la soluzione è Condonata? Condonata indica una situazione in cui un comportamento scorretto o un debito vengono perdonati o non vengono più considerati penalizzanti. È come ricevere un'attenuazione o un'assenza di sanzione per qualcosa di negativo, spesso grazie a una concessione o a un'amnistia. In sintesi, significa che si decide di non applicare più una pena o una conseguenza, offrendo una seconda possibilità.

Come si scrive la soluzione Condonata

C Como

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

A Ancona

T Torino

A Ancona

