La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Viene esposto nelle stazioni' è 'Orario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORARIO

Curiosità e Significato di Orario

Perché la soluzione è Orario? Orario indica il programma di tempi in cui un mezzo di trasporto, come treni o bus, passa o parte da una fermata. È ciò che trovi esposto nelle stazioni per sapere quando arriveranno i prossimi mezzi e pianificare al meglio i tuoi spostamenti. Consultare l’orario ti permette di viaggiare più sereno e senza sorprese.

Come si scrive la soluzione Orario

Se ti sei imbattuto nella definizione "Viene esposto nelle stazioni", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

R Roma

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I S N R G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INGRES" INGRES

