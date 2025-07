Verbo per toast nei cruciverba: la soluzione è Abbrustolire

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Verbo per toast' è 'Abbrustolire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ABBRUSTOLIRE

Curiosità e Significato di Abbrustolire

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 12 lettere Abbrustolire, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Abbrustolire? Abbrustolire significa tostare leggermente il pane o altri alimenti fino a ottenere una superficie dorata e croccante. È una tecnica usata per migliorare il sapore e la consistenza, spesso per preparare toast perfetti o aggiungere un tocco speciale a piatti e snack. Un modo semplice per rendere più gustosa ogni merenda o aperitivo, valorizzando i sapori semplici con una leggera croccantezza.

Come si scrive la soluzione Abbrustolire

La definizione "Verbo per toast" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

B Bologna

B Bologna

R Roma

U Udine

S Savona

T Torino

O Otranto

L Livorno

I Imola

R Roma

E Empoli

