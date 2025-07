Unti o lubrificati nei cruciverba: la soluzione è Oleati

Home / Soluzioni Cruciverba / Unti o lubrificati

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Unti o lubrificati' è 'Oleati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OLEATI

Curiosità e Significato di Oleati

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Oleati, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Oleati? Oleati deriva dal verbo oliare e indica qualcosa o qualcuno che è stato lubrificato, cioè reso più scorrevole o meno ruvido grazie all'uso di olio. È un termine spesso usato in modo figurato per descrivere persone o cose che appaiono più tranquille, rilassate o più 'scorrevoli' nelle situazioni. In sostanza, si riferisce a chi ha ricevuto un trattamento di lubrificazione per migliorare il funzionamento o l’aspetto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Stridono quando non sono unti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Oleati

Hai trovato la definizione "Unti o lubrificati" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

O Otranto

L Livorno

E Empoli

A Ancona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R O S E V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SERVO" SERVO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.