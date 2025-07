L unità di peso dell affettato nei cruciverba: la soluzione è Etto

ETTO

Curiosità e Significato di Etto

Vuoi sapere di più su Etto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Etto.

Perché la soluzione è Etto? L'unità di misura dell'affettato è l'etto, abbreviazione di ettogrammo, che corrisponde a 100 grammi. È comunemente usato per pesare salumi, formaggi e altri alimenti in modo pratico e preciso. Questo termine, molto diffuso nei negozi di gastronomia italiani, permette di acquistare prodotti freschi e di qualità in quantità personalizzate. Un modo semplice per fare la spesa con serenità.

Come si scrive la soluzione Etto

Se "L unità di peso dell affettato" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T D I A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TARDI" TARDI

