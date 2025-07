Un premio per stelle nei cruciverba: la soluzione è Oscar

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un premio per stelle' è 'Oscar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OSCAR

Curiosità e Significato di Oscar

Non fermarti alla soluzione! Conosci Oscar più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Oscar.

Perché la soluzione è Oscar? L'Oscar è il prestigioso premio cinematografico assegnato dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, simbolo di eccellenza e riconoscimento nel mondo del cinema. Viene consegnato ogni anno a film, attori e professionisti che si sono distinti per talento e creatività. Un vero e proprio traguardo che celebra l'arte di raccontare storie sul grande schermo.

Come si scrive la soluzione Oscar

Hai davanti la definizione "Un premio per stelle" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

S Savona

C Como

A Ancona

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A T I R U G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GIURATI" GIURATI

