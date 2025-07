Truculento genere letterario nei cruciverba: la soluzione è Pulp

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Truculento genere letterario' è 'Pulp'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

Curiosità e Significato di Pulp

Perché la soluzione è Pulp? Pulp è un termine inglese che indica letteratura di scarso valore artistico, spesso pulp fiction, caratterizzata da storie avventurose, violente e sensazionali. È il genere che si trova nei vecchi fumetti o riviste di serie B, pensato per intrattenere con azione e suspense a basso costo. Un modo per capire come il genere letterario possa essere anche divertente e coinvolgente, senza pretese letterarie.

Come si scrive la soluzione Pulp

La definizione "Truculento genere letterario" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

U Udine

L Livorno

P Padova

