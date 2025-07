Tirata a rimorchio nei cruciverba: la soluzione è Trainata

TRAINATA

Curiosità e Significato di Trainata

Perché la soluzione è Trainata? Tirata a rimorchio si riferisce a qualcosa o qualcuno che viene trainato o trasportato dietro un veicolo, come un carrello o una barca. La parola trainata deriva dal verbo trainare, ovvero trascinare o tirare avanti. In senso più ampio, può indicare anche una persona o cosa che si muove o si sviluppa grazie all'azione di altri. È un termine comune nel linguaggio quotidiano e nei contesti tecnici.

Come si scrive la soluzione Trainata

T Torino

R Roma

A Ancona

I Imola

N Napoli

A Ancona

T Torino

A Ancona

