La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tale è l oggetto che brilla' è 'Lucente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LUCENTE

Curiosità e Significato di Lucente

Approfondisci la parola di 7 lettere Lucente: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Lucente? La parola lucente descrive qualcosa che emette una luce brillante e intensa, come un oggetto che si distingue per la sua luminosità. È usata per indicare superfici o cose che splendono, risplendono e attirano l'attenzione grazie alla loro brillantezza. In breve, lucente significa che qualcosa è molto luminoso e attraente, capace di catturare lo sguardo e illuminare l'ambiente circostante.

Come si scrive la soluzione Lucente

Hai trovato la definizione "Tale è l oggetto che brilla" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

U Udine

C Como

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

